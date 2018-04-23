Ещё
Редкую птицу застрелили в нижегородском зоопарке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Скрипалей могли отравить веществом из США
Скрипалей могли отравить веществом из США

Редкую птицу застрелили в нижегородском зоопарке 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
У реки Параша в нижегородском зоопарке «Лимпопо» жестоко убили самку редкой птицы — утки-огаря, сообщила пресс-служба зоопарка.
«Судя по всему, браконьер подошел к сетке, защищающей птиц, и застрелил утку практически в упор из пневматического оружия», — говорится в сообщении. Убитую птицу обнаружили в минувшие выходные.
Отмечается, что многие виды птиц, живущие на закрытой территории «Лимпопо» у реки, относятся к редким видам, а утки-огари вообще не обитают в нижегородской местности.
В зоопарке говорят, что на примыкающей к нему территории Сормовского парка регулярно можно встретить агрессивно настроенные компании с алкогольными напитками, и, возможно, утка стала жертвой их «охоты». «Сложившаяся ситуация заставляет задуматься над усилением мер по контролю над безопасностью животных и посетителей „Лимпопо“, — сказано в сообщении.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Задержанный правоохранителями Игорь Мазурок оказался стрелочником» Ключ к разгадке гибели группы Дятлова подсказал диверсант из СМЕРШа В Тюмени находившийся в розыске подросток найден мертвым
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение190
Саргсян подал в отставку279
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир28
Кейт Миддлтон родила40
У россиян снова попросят денег255
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:11
Журналисты вывели Расторгуева из себя
Шоу-бизнес
00:15
Шпагаты Волочковой утомили публику
Шоу-бизнес
01:00
Валерия не позвала сына на праздник
Шоу-бизнес
00:58
Галкин и Пугачева серьезно пострадали от урагана
Шоу-бизнес
02:35
Известного тенора обвинили в избиении ребенка
Шоу-бизнес Происшествия
02:17
Кейт Миддлтон родила
В мире
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение