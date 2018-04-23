Редкую птицу застрелили в нижегородском зоопарке

У реки Параша в нижегородском зоопарке «Лимпопо» жестоко убили самку редкой птицы — утки-огаря, сообщила пресс-служба зоопарка.

«Судя по всему, браконьер подошел к сетке, защищающей птиц, и застрелил утку практически в упор из пневматического оружия», — говорится в сообщении. Убитую птицу обнаружили в минувшие выходные.

Отмечается, что многие виды птиц, живущие на закрытой территории «Лимпопо» у реки, относятся к редким видам, а утки-огари вообще не обитают в нижегородской местности.

В зоопарке говорят, что на примыкающей к нему территории Сормовского парка регулярно можно встретить агрессивно настроенные компании с алкогольными напитками, и, возможно, утка стала жертвой их «охоты». «Сложившаяся ситуация заставляет задуматься над усилением мер по контролю над безопасностью животных и посетителей „Лимпопо“, — сказано в сообщении.