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Хаски растерзали утку в зоопарке «Лимпопо» (ВИДЕО)
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Хаски растерзали утку в зоопарке «Лимпопо» (ВИДЕО) 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
В зоопарке «Лимпопо» три собаки растерзали утку, живущую на реке Параше. Кадры с камеры видеонаблюдения опубликовали на официальном сайте нижегородского зверинца.
На видеозаписи видно, как женщина выгуливает собак породы хаски без поводков и намордников. В какой-то момент собаки набрасываются на утку и начинают ее рвать, а хозяйка лишь через некоторое время реагирует на происходящее. Женщина отбирает птицу у хаски и перекидывают ее через сетку в сторону воды.
Утки на реке Параше живут на территории, огороженной сеткой для защиты птиц от людей и животных. При этом утки могут сами вылетать на берег и возвращаться обратно. Скорее всего, именно вылетевшая за пределы ограждения утка и стала добычей агрессивных собак.
По словам директора «Лимпопо» Владимира Герасичкина, собаки хаски — большие и сильные животные, которые могут представлять опасность и для людей, хотя сами хозяева, как правило, уверены в обратном.
Напомним, на прошлой неделе в «Лимпопо» произошло жестокое убийство еще одной утки. С тех пор в зоопарке усилили меры безопасности.
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