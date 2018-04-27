Хаски растерзали утку в зоопарке «Лимпопо» (ВИДЕО)

В зоопарке «Лимпопо» три собаки растерзали утку, живущую на реке Параше. Кадры с камеры видеонаблюдения опубликовали на официальном сайте нижегородского зверинца.

На видеозаписи видно, как женщина выгуливает собак породы хаски без поводков и намордников. В какой-то момент собаки набрасываются на утку и начинают ее рвать, а хозяйка лишь через некоторое время реагирует на происходящее. Женщина отбирает птицу у хаски и перекидывают ее через сетку в сторону воды.

Утки на реке Параше живут на территории, огороженной сеткой для защиты птиц от людей и животных. При этом утки могут сами вылетать на берег и возвращаться обратно. Скорее всего, именно вылетевшая за пределы ограждения утка и стала добычей агрессивных собак.

По словам директора «Лимпопо» Владимира Герасичкина, собаки хаски — большие и сильные животные, которые могут представлять опасность и для людей, хотя сами хозяева, как правило, уверены в обратном.

Напомним, на прошлой неделе в «Лимпопо» произошло жестокое убийство еще одной утки. С тех пор в зоопарке усилили меры безопасности.