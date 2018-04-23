Дмитрий Азаров: «В регионе продолжается работа по созданию эффективной, дееспособной системы местного самоуправления» 

Вовлечь больше людей в местное самоуправление. Такую задачу поставил глава региона Дмитрий Азаров на съезде ассоциации «Совета муниципальных образований Самарской области», в состав которой входят 342 муниципалитета. В нем приняли участие главный федеральный инспектор Сергей Чабан и президент Общероссийского конгресса муниципальных образований Виктор Кидяев. Выполняя поручение президента страны Владимира Путина, необходимо стремиться соединить местное самоуправление с общественной инициативой. Напомним, в 1865 году на Самарской земле провели Учредительное губернское земское собрание — первое в стране. Местному земству удалось реализовать немало значительных, даже революционных по тем временам преобразований. Особенно в развитии народного образования, медицины, сельского хозяйства.
"Наш долг — не только сохранить достижения, но и приумножить их в будущем. Сегодня в регионе продолжается работа по созданию эффективной, дееспособной системы местного самоуправления. Такую задачу поставил перед нами президент РФ Владимир Путин. Это полностью соответствует тому, чего ждут от нас люди", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
В рамках совещания особое внимание уделили «Формированию комфортной городской среды». В прошлом году Самарская область стала участником приоритетного проекта, инициированного президентом. Его главная идея — учитывать мнение жителей при благоустройстве общественных пространств и дворов. Однако в прошлом году это получилось далеко не везде, отметил глава региона. В последние месяцы была проведена работа над ошибками. Так, в общественном голосовании по проектам благоустройства территорий в регионе приняли участие более 993 тысяч человек. Это лучший результат по всем субъектам страны. Кроме того, на съезде был избран новый председатель Совета муниципальных образований региона. Общественную организацию в ближайшие три года возглавит глава Новокуйбышевска Сергей Марков. А Нину Вишнякову, сложившую свои полномочия, наградили за многолетний труд и поблагодарили за значительный вклад в развитие системы местного самоуправления.