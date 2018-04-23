Дмитрий Азаров: «В регионе продолжается работа по созданию эффективной, дееспособной системы местного самоуправления»

Вовлечь больше людей в местное самоуправление. Такую задачу поставил глава региона Дмитрий Азаров на съезде ассоциации «Совета муниципальных образований Самарской области», в состав которой входят 342 муниципалитета. В нем приняли участие главный федеральный инспектор Сергей Чабан и президент Общероссийского конгресса муниципальных образований Виктор Кидяев . Выполняя поручение президента страны Владимира Путина , необходимо стремиться соединить местное самоуправление с общественной инициативой. Напомним, в 1865 году на Самарской земле провели Учредительное губернское земское собрание — первое в стране. Местному земству удалось реализовать немало значительных, даже революционных по тем временам преобразований. Особенно в развитии народного образования, медицины, сельского хозяйства.

"Наш долг — не только сохранить достижения, но и приумножить их в будущем. Сегодня в регионе продолжается работа по созданию эффективной, дееспособной системы местного самоуправления. Такую задачу поставил перед нами президент РФ Владимир Путин. Это полностью соответствует тому, чего ждут от нас люди", — подчеркнул Дмитрий Азаров.