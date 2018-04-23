«Делаем больше, чем обещали»: машины со строек разносят грязь по челябинским улицам

Техника со стройплощадок в новых микрорайонах Челябинска разносит грязь по улицам. Застройщики утверждают, что моют колёса, и объясняют проблему плохой погодой.

— Такую грязюку на дорогах развели! — возмущается жительница микрорайона «Парковый» Татьяна. — Вроде и тротуарчики около нашего дома № 48а на Краснопольском проспекте заасфальтировали прошлой осенью, и на дорогах асфальт положили. Но этого асфальта под слоем грязи даже не видно! Стройка на пересечении Краснопольского проспекта с улицей Бейвеля активно идёт, и так же шустро грязь на колёсах со стройплощадки по округе развозят.

В «Парковом-2» колёса спецтехники начали мыть, но делают это, по словам жителей микрорайона, плохо.

— Между колёс не промывают, и машины выезжают по улицам Сумина и Столыпина, раскидывая мокрую глину, — рассказал житель «Паркового-2» Роман. — Асфальт от этого становится не только грязным, но и скользким. А грузовики на стройку вообще не должны ездить по этим улицам! Для них отвели другой маршрут — под ЛЭП и по улице Татищева.

Такая же проблема в «Академ Riverside».

— Когда уже на Университетской набережной на машинах, которые со стройки выезжают, колёса мыть начнут? — задаётся вопросом челябинец Павел. — Даже если погода сухая, на дороге ошмётки грязи после стройтехники остаются. А если ещё и дождь или снег прошли, то на выездах со стройплощадок «заваривают» настоящую грязевую кашу. А потом всё это подсыхает и разлетается пылью, которой мы все дышим…

В компании, которая застраивает микрорайон, заверили, что колёса спецтехники уже моют.

— На всех выездах с наших строительных площадок стоят пункты очистки колёс, — рассказал пресс-секретарь СК «Гринфлайт» Кирилл Кочкин. — У нас машины даже в очереди стоят перед этими пунктами. Из-за этой задачи темпы строительства снижаются. В общем, колёса моем постоянно. Но нужно принимать во внимание и погодные условия. В эти выходные и снег был, и дождь, и всё на свете, как ни мой колёса, что-то всё равно останется. А когда на улице сухо — проблем с грязью нет. Мы делаем даже чуть больше, чем обещали министерству благоустройства и всем остальным: каждый вечер по Университетской набережной пускаем пылесосы, которые собирают ту грязь, что всё-таки вывезли со стройплощадки.

В микрорайоне «Парковый-2» в этом году начали возведение ещё одной десятиэтажки. Жители выступают против стройки на месте детской площадки и грязи, попадающей на улицы с места проведения работ.

Эта проблема актуальна для Челябинска не первый год. В апреле 2017-го глава города Евгений Тефтелев уже обращал внимание на то, что строительная техника растаскивает грязь, сводя на нет все старания дорожников.

В начале апреля на аппаратном совещании мэр заявил, что во время субботников особое внимание дорожники вновь уделят вывозу грязи со строительных площадок.