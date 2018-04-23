Ремонт хирургического отделения больницы в Балашихе завершат в мае

Капитальный ремонт хирургического отделения больницы имени А. М. Дегонского в Балашихе завершат в мае. Об этом сообщила исполняющая обязанности главного врача медицинского учреждения Наталья Лаврентьева.

Стационар Балашихинской городской больницы имени А. М. Дегонского рассчитан на 484 койки. В хирургическом отделении находятся 70, они занимают третий этаж медицинского учреждения.

Ремонт в хирургическом отделении подходит к завершению. В настоящий момент проводятся работы по уборке строительного мусора. Идет подготовка к приему пациентов, который планируем возобновить в мае — Наталья Лаврентьева.

Она добавила, что в хирургическом отделении заменили инженерные коммуникации, провели отделочные работы, установили новые двери. Также в отделении заменили койки и бактерицидные лампы на новые, которые позволяют производить кварцевание в палатах при пациентах.

По словам Натальи Лаврентьевой, в 2019 году в Балашихинской городской больнице планируется провести ремонт операционных и оснастить их новым медицинским оборудованием. Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что до конца 2019 года в городском округе планируют отремонтировать все медицинские учреждения.

Программа по капитальному ремонту медицинских учреждений в Балашихе на сегодняшний день сформирована на 2018 и 2019 год. В рамках проводимых работ к концу 2019 года процент зданий и сооружений, требующих ремонта в системе здравоохранения, мы планируем свести к нулю

— Сергей Юров.

Глава Балашихи отметил, что в рамках областной программы «Здравоохранение Подмосковья» за 2018 и 2019 год в Балашихе полностью отремонтируют 25 поликлиник и отделений больниц.