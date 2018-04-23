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Ремонт хирургического отделения больницы в Балашихе завершат в мае
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Ремонт хирургического отделения больницы в Балашихе завершат в мае 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Капитальный ремонт хирургического отделения больницы имени А. М. Дегонского в Балашихе завершат в мае. Об этом сообщила исполняющая обязанности главного врача медицинского учреждения Наталья Лаврентьева.
Стационар Балашихинской городской больницы имени А. М. Дегонского рассчитан на 484 койки. В хирургическом отделении находятся 70, они занимают третий этаж медицинского учреждения.
Ремонт в хирургическом отделении подходит к завершению. В настоящий момент проводятся работы по уборке строительного мусора. Идет подготовка к приему пациентов, который планируем возобновить в мае  — Наталья Лаврентьева.
Она добавила, что в хирургическом отделении заменили инженерные коммуникации, провели отделочные работы, установили новые двери. Также в отделении заменили койки и бактерицидные лампы на новые, которые позволяют производить кварцевание в палатах при пациентах.
По словам Натальи Лаврентьевой, в 2019 году в Балашихинской городской больнице планируется провести ремонт операционных и оснастить их новым медицинским оборудованием. Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что до конца 2019 года в городском округе планируют отремонтировать все медицинские учреждения.
Программа по капитальному ремонту медицинских учреждений в Балашихе на сегодняшний день сформирована на 2018 и 2019 год. В рамках проводимых работ к концу 2019 года процент зданий и сооружений, требующих ремонта в системе здравоохранения, мы планируем свести к нулю
— Сергей Юров.
Глава Балашихи отметил, что в рамках областной программы «Здравоохранение Подмосковья» за 2018 и 2019 год в Балашихе полностью отремонтируют 25 поликлиник и отделений больниц.
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