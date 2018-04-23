Реконструкцию причалов планируют провести в Москве в течение двух лет

Работы по реконструкции речных причалов планируют провести в Москве в 2018-2019 годах, сообщил журналистам в понедельник президент Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилл Евдокимов

«Судовладельцы осуществляют перевозки, они напрямую зависят от инфраструктуры. Город повернулся лицом к реке, активно ведет застройку, появляются новые общественные пространства вдоль Москвы-реки. В этом году начнут реконструкцию причальных сооружений в черте города, они будут кардинально изменены», — сказал Евдокимов.

Он уточнил, что работы будут проводить сотрудники департамента жилищно-коммунального хозяйства, а также транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в чьем ведении находятся причалы.

«Количество перевозимых туристов, я думаю, возрастет. Очень надеемся, что город будет развивать не только центральную часть столицы», — сказал Евдокимов.