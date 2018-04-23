Ещё
Реконструкцию причалов планируют провести в Москве в течение двух лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Скрипалей могли отравить веществом из США
Скрипалей могли отравить веществом из США

Реконструкцию причалов планируют провести в Москве в течение двух лет 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Работы по реконструкции речных причалов планируют провести в Москве в 2018-2019 годах, сообщил журналистам в понедельник президент Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилл Евдокимов.
«Судовладельцы осуществляют перевозки, они напрямую зависят от инфраструктуры. Город повернулся лицом к реке, активно ведет застройку, появляются новые общественные пространства вдоль Москвы-реки. В этом году начнут реконструкцию причальных сооружений в черте города, они будут кардинально изменены», — сказал Евдокимов.
Он уточнил, что работы будут проводить сотрудники департамента жилищно-коммунального хозяйства, а также транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в чьем ведении находятся причалы.
«Количество перевозимых туристов, я думаю, возрастет. Очень надеемся, что город будет развивать не только центральную часть столицы», — сказал Евдокимов.
Он уточнил РИАМО, что в центре города планируют реконструировать порядка 15-20 причалов.
РИАМО: последние новости
В военных городках Подмосковья в 2018 году отремонтируют четыре ДК Брынцалов примет участие в заседании Совета законодателей России в Санкт‑Петербурге В Кашире в течение года может появиться ОЭЗ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение186
Саргсян подал в отставку235
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир25
Кейт Миддлтон родила40
У россиян снова попросят денег251
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:11
Журналисты вывели Расторгуева из себя
Шоу-бизнес
00:15
Шпагаты Волочковой утомили публику
Шоу-бизнес
01:00
Валерия не позвала сына на праздник
Шоу-бизнес
00:58
Галкин и Пугачева серьезно пострадали от урагана
Шоу-бизнес
02:35
Известного тенора обвинили в избиении ребенка
Шоу-бизнес Происшествия
02:17
Кейт Миддлтон родила
В мире
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение