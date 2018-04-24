Курс рубля вырос по отношению к ведущим валютам

Рубль показал небольшой рост по отношению к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи . Об этом сообщил RT.

По отношению к доллару рубль вырос на 17 копеек и теперь стоит 61,63 рубля. Что касается евро, то теперь он стоит на 22 копейки меньше — 75,21 рубля.

Американские санкции, введенные 6 апреля, не смогли обвалить рубль. Избежать серьезного ослабления российской валюте ему удалось благодаря высоким ценам на нефть, заявил накануне руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин . Тем не менее, он призвал не ожидать резкого роста рубля.