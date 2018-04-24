Курс рубля вырос по отношению к ведущим валютам 

Рубль показал небольшой рост по отношению к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи. Об этом сообщил RT.
По отношению к доллару рубль вырос на 17 копеек и теперь стоит 61,63 рубля. Что касается евро, то теперь он стоит на 22 копейки меньше — 75,21 рубля.
Американские санкции, введенные 6 апреля, не смогли обвалить рубль. Избежать серьезного ослабления российской валюте ему удалось благодаря высоким ценам на нефть, заявил накануне руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Тем не менее, он призвал не ожидать резкого роста рубля.
Министр финансов РФ Антон Силуанов высказал уверенность в том, что курс рубля вернется к прежним показателям, в случае если США не прибегнут к очередным санкциям против России.