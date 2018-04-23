Новосибирцам раздадут тысячи георгиевских ленточек

25 апреля в Новосибирске пройдёт акция «Георгиевская ленточка»: жителям города буду раздавать ленточки — один из символов Дня Победы в Великой Отечественной войне.

«Основная площадка с концертом будет одна — в Первомайском сквере. Ещё будет раздача лент в парке Кирова на левом берегу, и также будет раздача в сквере Студенческих отрядов возле «Глобуса»», — рассказала корреспонденту НГС. НОВОСТИ комиссар организации «Российские студенческие отряды» Яна Куберская.

В Первомайском сквере раздадут более 4 тысяч ленточек, на других площадках — примерно по тысяче.

В Первомайском сквере акция будет идти с 16:00 до 18:00, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. На двух других площадках, по информации Куберской, ленточку можно будет получить с 15:00 до 15:30.

В прошлом году ленточки начали раздавать с 24 апреля.