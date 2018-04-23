В Тобольске полицейские провели акцию «Госуслуги» — это просто!»

Сотрудники отдела по вопросам миграции тобольской полиции на базе многофункционального центра провели информационно-пропагандистскую акцию, направленную на популяризацию государственных услуг, предоставляемых на сайте www.gosuslugi.ru.

В рамках мероприятия правоохранители рассказали гражданам о порядке и способе регистрации на едином портале госуслуг, сообщали гражданам, что в отделе по вопросам миграции создан специализированный центр обслуживания, где специалисты помогут посетителям зарегистрироваться на официальном сайте и оформить заявление на получение услуги, а также подтвердить учетную запись, что значительно ускорит процедуру получения необходимых документов.

Также полицейские раздали гражданам брошюры с инструкций по регистрации на едином портале государственных и муниципальных услуг.