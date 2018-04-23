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В Тобольске полицейские провели акцию «Госуслуги» — это просто!»
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В Тобольске полицейские провели акцию «Госуслуги» — это просто!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Сотрудники отдела по вопросам миграции тобольской полиции на базе многофункционального центра провели информационно-пропагандистскую акцию, направленную на популяризацию государственных услуг, предоставляемых на сайте www.gosuslugi.ru.
В рамках мероприятия правоохранители рассказали гражданам о порядке и способе регистрации на едином портале госуслуг, сообщали гражданам, что в отделе по вопросам миграции создан специализированный центр обслуживания, где специалисты помогут посетителям зарегистрироваться на официальном сайте и оформить заявление на получение услуги, а также подтвердить учетную запись, что значительно ускорит процедуру получения необходимых документов.
Также полицейские раздали гражданам брошюры с инструкций по регистрации на едином портале государственных и муниципальных услуг.
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