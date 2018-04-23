Ростех заинтересован в разработке и поставке оборудования для «пакета Яровой» 

ТУЛА, 23 апреля. /ТАСС/. Госкорпорация «Ростех» заинтересована в разработке и поставке оборудования для хранения данных, предусмотренных «пакетом Яровой», сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов в кулуарах открытия кластера «Октава» в Туле.
"Естественно, заинтересованы (в создании оборудования для хранения большого объема данных — прим. ТАСС). У нас для этого есть все необходимые компетенции", — сказал он.
Согласно «пакету Яровой» операторы связи должны с 1 июля 2018 года хранить в течение полугода голосовые данные и текстовые сообщения пользователей, а с 1 октября — хранить интернет-трафик в течение 30 суток. Участники рынка и эксперты заявляли, что для хранения такого объема данных в России нет достаточной инфраструктуры, а на ее создание потребуются колоссальные затраты.