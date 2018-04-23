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Суд на 100 тысяч рублей оштрафовал РЖД за ремонт здания вокзала Пермь I
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Суд на 100 тысяч рублей оштрафовал РЖД за ремонт здания вокзала Пермь I 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
Пермский краевой суд признал РЖД виновными в реконструкции памятника культурного наследия Пермь I без соответствующего разрешения. Сумма штрафа — 100 тысяч рублей. В Свердловском отделении РЖД пояснили, что документы были поданы с опозданием.
Согласно материалам дела, в 2017 году ОАО «Российские железные дороги» проводило строительные и отделочные работы на вокзале Пермь I. В соответствии с условиями охранного обязательства заказчик должен обеспечить сохранность здания и не производить строительные работы без согласования с краевой Госинспекцией по охране объектов культурного наследия.
— Основанием для привлечения к административной ответственности послужило то, что ОАО «РЖД» допустило производство работ по ремонту парадного бетонного крыльца и отделочные работы внутри здания, возведение внутренней кирпичной перегородки, а также работы по устройству кольцевого дренажа, не имея соответствующего письменного разрешения, — пояснили в краевом суде.
В РЖД 59.ru пояснили, что реконструкцию вокзала Пермь I Свердловская железная дорога ведет в соответствии с разрешением краевого Минкульта от 1 июля 2014 года.
— Заявление на получение дополнительного разрешения на реставрацию выставочной части здания, где сейчас открыт музей «Россия — Моя история», было подано с небольшой задержкой. Это и стало поводом для предъявления претензий в административном порядке, — сказали в РЖД.
Ранее суд оштрафовал актрису сериала «Реальные пацаны» за долги Институту культуры.
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