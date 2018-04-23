Департамент дорог и транспорта Перми возглавит Роман Залесинский 

Начальником департамента дорог и транспорта Перми назначен Роман Залесинский. Он родился в Прикамье, однако большая часть его трудовой деятельности прошла в Самарской области, пишет «Коммерсант». Залесинский возглавлял департамент экономического развития администрации Самарской области, с 2008 по 2009 года занимал должность вице-президента группы компаний «Амонд».
С 2010 года был заместителем начальника ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Большая Волга» Федерального дорожного агентства. Чиновник имеет два высших образования.