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Департамент дорог и транспорта Перми возглавит Роман Залесинский
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Департамент дорог и транспорта Перми возглавит Роман Залесинский 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Начальником департамента дорог и транспорта Перми назначен Роман Залесинский. Он родился в Прикамье, однако большая часть его трудовой деятельности прошла в Самарской области, пишет «Коммерсант». Залесинский возглавлял департамент экономического развития администрации Самарской области, с 2008 по 2009 года занимал должность вице-президента группы компаний «Амонд».
С 2010 года был заместителем начальника ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Большая Волга» Федерального дорожного агентства. Чиновник имеет два высших образования.
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