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По Москве‐реке открыли сезон летней навигации
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По Москве‐реке открыли сезон летней навигации 

RT на русском 42 минуты назад
Фото: РИАМО
В Москве открыли сезон летней пассажирской навигации, сообщает телеканал «360». Он продлится до середины ноября.
Как заявили в пресс-службе ФГБУ «Канал имени Москвы», всего будет курсировать около 100 теплоходов.
Вместимость судов варьируется от 20 до 200 человек. На воду также выйдут речные кабриолеты с телескопической крышей.
Новые маршруты включают остановки на шести-семи причалах Москвы-реки. 12 мая в Парке Горького состоится День открытой навигации, в рамках которого пройдёт парад судов.
Ранее Nation News сообщало, что запуск туристических круизных судов состоится 28 апреля.
RT на русском: последние новости
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