По Москве‐реке открыли сезон летней навигации

Москве открыли сезон летней пассажирской навигации, сообщает телеканал «360». Он продлится до середины ноября.

Как заявили в пресс-службе ФГБУ «Канал имени Москвы», всего будет курсировать около 100 теплоходов.

Вместимость судов варьируется от 20 до 200 человек. На воду также выйдут речные кабриолеты с телескопической крышей.

Новые маршруты включают остановки на шести-семи причалах Москвы-реки. 12 мая в Парке Горького состоится День открытой навигации, в рамках которого пройдёт парад судов.

Ранее Nation News сообщало, что запуск туристических круизных судов состоится 28 апреля.