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24 апреля часть Авиастроительного района останется без воды
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24 апреля часть Авиастроительного района останется без воды 

Казанский Портал 2 часа назад
Завтра, 24 апреля, в ряде домов Авиастроительного района Казани отключат воду. Это связано с подключением водопровода.
Подача воды будет прекращена с 9.00 до 20.00 по следующим адресам:
— Копылова, 11 (гимназия №10), 13а;
— Кольцевая;
— Лечебная, 7, корпус 1 (клиническая больница №12);
— Социалистическая, 3, 5, 7, 9, 11/14, 12/16;
— Челюскина, 16/12.
Автоцистерны с водой будут размещать по заявкам. «Водоканал» просит заранее запастись водой.
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