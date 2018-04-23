24 апреля часть Авиастроительного района останется без воды

Завтра, 24 апреля, в ряде домов Авиастроительного района Казани отключат воду. Это связано с подключением водопровода.

Подача воды будет прекращена с 9.00 до 20.00 по следующим адресам:

— Копылова, 11 (гимназия №10), 13а;

— Кольцевая;

— Лечебная, 7, корпус 1 (клиническая больница №12);

— Социалистическая, 3, 5, 7, 9, 11/14, 12/16;

— Челюскина, 16/12.

Автоцистерны с водой будут размещать по заявкам. «Водоканал» просит заранее запастись водой.

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