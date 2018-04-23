Ещё
«Татнефть» и Х5 хотят участвовать в эксперименте Минтруда по электронному документообороту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Скрипалей могли отравить веществом из США
Скрипалей могли отравить веществом из США

«Татнефть» и Х5 хотят участвовать в эксперименте Минтруда по электронному документообороту 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Ряд крупных российских работодателей, в том числе "Татнефть", "Альфа банк", Х5 Retail Group, изъявили желание присоединиться к эксперименту Минтруда по внедрению электронного кадрового документооборота, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что Минтруд совместно с такими предприятиями как ОАО «Российские железные дороги», АО Газпромбанк, ПАО «АвтоВАЗ», ПАО Росбанк, ПАО «Мечел», АО «Северсталь Менеджмент», ПАО «Ростелеком» начинает эксперимент по внедрению на этих предприятиях электронного документооборота. Благодаря этому проекту министерство планирует рассчитать и минимизировать все возможные риски, оценить затраты и на основе полученных данных подготовить предложения по внесению изменений в законодательство.
"Хочу отметить, что интерес к данному проекту возрастает, и на сегодняшний день к эксперименту хотят присоединиться такие компании как ПАО «Татнефть», АО «Альфа банк», Х5 Retail Group и ООО «СИБУР», ООО «Компания „Тензор“, — цитирует пресс-служба ведомства слова заместителя министра труда Любови Ельцовой.
В министерстве также рассказали, что в ходе эксперимента будет проводиться апробация заключения трудовых договоров в электронном виде, извещение работников о составных частях заработной платы, оформление отпусков и служебных командировок, ведение учета рабочего времени и другие.
ТАСС: последние новости
Путин не встречался с Дерипаской после объявления санкций со стороны США Курганский абитраж отложил рассмотрение иска ВЭБ о банкротстве Курганмашзавода до 23 мая Песков не стал комментировать данные СМИ о возможных поставках С-300 в Сирию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение186
Саргсян подал в отставку235
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир25
Кейт Миддлтон родила40
У россиян снова попросят денег251
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
00:11
Журналисты вывели Расторгуева из себя
Шоу-бизнес
00:15
Шпагаты Волочковой утомили публику
Шоу-бизнес
01:00
Валерия не позвала сына на праздник
Шоу-бизнес
00:58
Галкин и Пугачева серьезно пострадали от урагана
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение