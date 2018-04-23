«Татнефть» и Х5 хотят участвовать в эксперименте Минтруда по электронному документообороту

"Хочу отметить, что интерес к данному проекту возрастает, и на сегодняшний день к эксперименту хотят присоединиться такие компании как ПАО «Татнефть», АО «Альфа банк», Х5 Retail Group и ООО «СИБУР» , ООО «Компания „Тензор“, — цитирует пресс-служба ведомства слова заместителя министра труда Любови Ельцовой

В министерстве также рассказали, что в ходе эксперимента будет проводиться апробация заключения трудовых договоров в электронном виде, извещение работников о составных частях заработной платы, оформление отпусков и служебных командировок, ведение учета рабочего времени и другие.