«Татнефть» и Х5 хотят участвовать в эксперименте Минтруда по электронному документообороту 

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Ряд крупных российских работодателей, в том числе "Татнефть", "Альфа банк", Х5 Retail Group, изъявили желание присоединиться к эксперименту Минтруда по внедрению электронного кадрового документооборота, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что Минтруд совместно с такими предприятиями как ОАО «Российские железные дороги», АО Газпромбанк, ПАО «АвтоВАЗ», ПАО Росбанк, ПАО «Мечел», АО «Северсталь Менеджмент», ПАО «Ростелеком» начинает эксперимент по внедрению на этих предприятиях электронного документооборота. Благодаря этому проекту министерство планирует рассчитать и минимизировать все возможные риски, оценить затраты и на основе полученных данных подготовить предложения по внесению изменений в законодательство.
"Хочу отметить, что интерес к данному проекту возрастает, и на сегодняшний день к эксперименту хотят присоединиться такие компании как ПАО «Татнефть», АО «Альфа банк», Х5 Retail Group и ООО «СИБУР», ООО «Компания „Тензор“, — цитирует пресс-служба ведомства слова заместителя министра труда Любови Ельцовой.
В министерстве также рассказали, что в ходе эксперимента будет проводиться апробация заключения трудовых договоров в электронном виде, извещение работников о составных частях заработной платы, оформление отпусков и служебных командировок, ведение учета рабочего времени и другие.