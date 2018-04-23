«Леруа Мерлен» и ФРИИ запустили акселератор для ритейл-стартапов с инвестициями до 25 млн рублей

Принять участие в конкурсе смогут проекты сервисов с применением Big Data и Machine Learning, маркетинговые продукты, решения по автоматизации и роботизации внутренних процессов, идеи в сфере логистики, а также по уберизации перевозок фур крупного тоннажа.

«Ритейлер заинтересован в поиске технологий для управления талантами внутри организации, сервисах, оптимизирующих рабочую рутину сотрудников», — пояснили в «Леруа Мерлен».

Прошедшие отбор стартапы помимо инвестиций в размере от 2,5 до 25 млн рублей получат консультации от экспертов «Леруа Мерлен» и ФРИИ по маркетингу, продажам, аналитике и специфике ритейл-рынка, а также возможность запускать пилотные проекты в магазинах «Леруа Мерлен».

С каждым стартапом будет работать индивидуальный трекер, эксперты и трекеры ФРИИ помогут проектам поставить цели на акселерацию, окажут поддержку при запуске пилотных проектов с «Леруа Мерлен», говорится в сообщении

«Компаниям с кратным ростом Фонд может предложить следующий инвестиционный раунд ФРИИ от 15 млн до 324 млн рублей. Эксперты Фонда помогут разработать индивидуальную стратегию масштабирования или дальнейшей продажи компании, познакомят с корпоративными заказчиками и профильными инвесторами, окажут PR-поддержку и помогут найти людей в растущую команду», — добавили в «Леруа Мерлен».

Подать заявку для участия в программе можно до 14 июня.