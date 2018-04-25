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Siemens или «Ростех»: кто наладит в РФ выпуск турбин
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Siemens или «Ростех»: кто наладит в РФ выпуск турбин 

Вести Экономика 50 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 25 апреля — «Вести. Экономика». Российские разработки газовой турбины большой мощности для электростанций ненадежны, заявило Минэнерго. В свою очередь «Газпром энергохолдинг» предложил наладить в России выпуск турбин по технологии Siemens.
"Турбину мы делаем со времен РАО «ЕЭС России» (перестало работать с 2008 г. — ред.). Много времени прошло. Ничего мы пока не получили надежного, которое может реально работать. Соответственно, нужна турбина, которая будет максимально локализована на территории Российской Федерации. Но говорить о 100%-ной локализации — это невозможно", — заявил замминистра энергетики Андрей Черезов, сообщает «Прайм».
В России не производят газовые турбины большой мощности (от 110 МВт). Это оборудование является основным на теплоэлектростанциях с парогазовым циклом. На двух электростанциях «Газпром энергохолдинга» и "Интер РАО" в России работают семь турбин мощностью 110 МВт каждая производства "Ростеха", но турбины требуют доработки, их не выпускают серийно.
Турбина, работающая на ТЭС «Газпром энергохолдинга», за семь лет после установки не проработала и пяти-шести месяцев. В апреле доработанная российская турбина развалилась на испытаниях. «Ростех» заявил о выходе из строя ряда некритичных деталей турбины и сдвинул срок завершения работ по турбине.
Владелец "Силовых машин" Алексей Мордашов заявил ранее, что компания при поддержке государства готова разработать российскую турбину. В свою очередь «Ростех» готов привлечь «Силовые машины» в свой проект.
Со своей стороны «Газпром энергохолдинг» предложил наладить производство турбин Siemens в России, однако Минэнерго сомневается в возможности такой локализации. «Есть же турбины Siemens. Давайте сделаем 100%-ную локализацию их производства здесь. Компания к этому, в принципе, готова. С Siemens мы это проговаривали» — заявил гендиректор «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров. По его словам, для этого необходимо обеспечить спрос в объеме четыре-пять турбин в год на протяжении четырех-пяти лет.
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