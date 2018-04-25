Siemens или «Ростех»: кто наладит в РФ выпуск турбин

Москва , 25 апреля — «Вести. Экономика». Российские разработки газовой турбины большой мощности для электростанций ненадежны, заявило Минэнерго . В свою очередь «Газпром энергохолдинг» предложил наладить в России выпуск турбин по технологии Siemens

"Турбину мы делаем со времен РАО «ЕЭС России» (перестало работать с 2008 г. — ред.). Много времени прошло. Ничего мы пока не получили надежного, которое может реально работать. Соответственно, нужна турбина, которая будет максимально локализована на территории Российской Федерации. Но говорить о 100%-ной локализации — это невозможно", — заявил замминистра энергетики Андрей Черезов , сообщает «Прайм».

В России не производят газовые турбины большой мощности (от 110 МВт). Это оборудование является основным на теплоэлектростанциях с парогазовым циклом. На двух электростанциях «Газпром энергохолдинга» и "Интер РАО" в России работают семь турбин мощностью 110 МВт каждая производства "Ростеха" , но турбины требуют доработки, их не выпускают серийно.

Турбина, работающая на ТЭС «Газпром энергохолдинга», за семь лет после установки не проработала и пяти-шести месяцев. В апреле доработанная российская турбина развалилась на испытаниях. «Ростех» заявил о выходе из строя ряда некритичных деталей турбины и сдвинул срок завершения работ по турбине.

Владелец "Силовых машин" Алексей Мордашов заявил ранее, что компания при поддержке государства готова разработать российскую турбину. В свою очередь «Ростех» готов привлечь «Силовые машины» в свой проект.