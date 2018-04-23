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Чемезов: Siemens сможет принять участие в конкурсе на поставку турбин для ТЭС в Тамани
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Чемезов: Siemens сможет принять участие в конкурсе на поставку турбин для ТЭС в Тамани 

ТАСС 2 часа назад
ТУЛА, 23 апреля. /ТАСС/. Немецкий концерн Siemens сможет принять участие в конкурсе на поставку газотурбинного оборудования для ТЭС «Ударная» в Тамани, которую будет строить структура Ростеха — «Технопромэкспорт».
Об этом сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов.
"Мы будем объявлять конкурс [на поставку газотурбинного оборудования], все желающие могут прийти, в том числе и Siemens, если захотят", — сказал он.
После скандала из-за поставок турбин Siemens в Крым летом 2017 года немецкий концерн заявил, что ограничит сотрудничество с российскими компаниями в энергетической сфере. Однако 19 апреля глава Siemens в России Дитрих Меллер говорил, что концерн рассчитывает поставлять энергетическое оборудование на российские электростанции в рамках реализации новой программы модернизации энергомощностей.
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