Чемезов: Siemens сможет принять участие в конкурсе на поставку турбин для ТЭС в Тамани

Об этом сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Мы будем объявлять конкурс [на поставку газотурбинного оборудования], все желающие могут прийти, в том числе и Siemens, если захотят", — сказал он.