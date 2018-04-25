Депутат предположил, когда США вернутся в Парижское соглашение по климату

В среду президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность, что США когда-нибудь вернутся в Парижское соглашение по климату.

"США вернется (в Парижское соглашение по климату) только лишь при одном условии— если это будет выгодно самой Америке… Поэтому заявление Макрона не имеет под собой основы", — сказал РИА Новости Водолацкий.

По словам парламентария, лидер Франции делает много заявлений и тем самым пытается набрать политический вес, а его надежда на возвращение США в Парижское соглашение по климату — это очередной показ себя на мировой арене.

В начале июня прошлого года президент США Дональд Трамп объявил, что страна выходит из Парижского соглашения — первого глобального соглашения по климату, которое определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа, однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.