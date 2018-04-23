Блумберг сам оплатит взнос США по Парижскому климатическому соглашению

Администрация президента США Дональда Трампа 1 июня 2017 года заявила, что выходит из этого климатического соглашения. Как заявил Трамп, объясняя мотивы такого решения, «не выходить из соглашения от нас требуют те же страны, чьи торговые ограничения обходятся Америке в триллионы долларов, и которые во многих случаях небрежно относятся к своему вкладу в наш критически важный оборонный альянс».

Однако Блумберг считает позицию официального Вашингтона неправильной и намерен платить сам, дожидаясь пока в Белом доме изменят свое решение.

"Если американское правительство не намерено выполнять свои обещания, то ответственность ложится на всех нас", — заявил он.

При этом миллиардер надеется, что Трамп изменит свое решение касательно Парижского соглашения.

"Ему стоило бы пересмотреть свою позицию и сказать: да, потепление климата — это действительно проблема, и Америка — значительная часть этой проблемы, но также Америка — и большая сила для ее решения", — подчеркнул Блумберг.