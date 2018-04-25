«Невероятное сходство с дедом!»: в сети обсуждают внучку Владимира Высоцкого

58-летний Игорь Николаев активно ведет свой аккаунт в Инстаграме. Накануне известный певец разместил там фотографию, которая очень заинтересовала его поклонников и заставила их долго обсуждать и спорить.

Как оказалось, на новом снимке, опубликованном на страничке Игоря Николаева, запечатлены близкие родственники легендарного певца Владимира Высоцкого: его 53-летний сын Никита и 5-летняя внучка Нина. «Какая прекрасная семья у Никиты Высоцкого! Мне очень понравилась Нина, внучка Владимира Семеновича. Она очень самостоятельная и уже сочиняет песни! Дай бог ей счастья!» — прокомментировал кадр Николаев.

Фолловеры были поражены несомненным сходством, которое они разглядели между Владимиром Высоцким и его маленькой внучкой. Некоторые даже написали о том, что тут не обошлось без реинкарнации: «Такое сходство — улыбка, взгляд! Как такое возможно?» «Как будто сам Владимир Высоцкий смотрит глазами Нины» «Как бы дедушке понравилась внучка! А губки также делает» «Дедушкин взгляд у Нины! Это потрясающе! Вся сила духа в глазах. Слава Богу, что семейное древо разрастается. А Никита — достойный сын своего отца» «Ниночке больших успехов, я думаю, что мы ещё услышим ее имя» «Такое ощущение, что произошла реинкарнация, невероятное сходство с дедом».

Владимир Высоцкий был женат несколько раз. Первый студенческий брак не продержался и года. Второй раз певец женился на Людмиле Абрамовой , которая родила ему двоих сыновей: Аркадия и Никиту. Они впоследствии стали артистами. 53-летний Никита Высоцкий сейчас управляет Государственным культурным центром-музеем Владимира Высоцкого. У него самого двое взрослых сыновей и маленькая дочка Нина. А у 55-летнего Аркадия — пятеро детей. Третьей же и последней женой Владимира Высоцкого стала известная актриса Марина Влади

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