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Бельгия профинансирует блокчейн-проект Всемирной продовольственной программы
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Бельгия профинансирует блокчейн-проект Всемирной продовольственной программы 

BitCryptoNews 2 часа назад
Фото: BitCryptoNews
Бельгийское правительство заявило, что выделит €2 млн на финансирование инновационных проектов Всемирной продовольственной программы. Эти средства помогут ООН расширить масштабы применения блокчейна и беспилотных летающих аппаратов для борьбы с голодом.
Организация Объединенных Наций будет использовать технологию криптовалют для поддержки нуждающихся районов. Проект называется Building Blocks и с его помощью будут производиться денежные переводы для более 100 000 сирийских беженцев, находящихся в лагерях Иордании.
Благодаря технологии блокчейн люди смогут эффективнее использовать пожертвования, чтобы получать необходимое продовольствие и другие важные ресурсы.
Александр Де Кроо, заместитель премьер-министра Бельгии, сказал, что инновации спасают жизни, а в этом году более 128 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи, что в трое больше, чем 3 года назад, и только благодаря более эффективным способам доставки можно улучшить ситуацию.
Напомним, что ранее в ЕС договорились о совместной работе в развитии цифровых технологий.
текст: Иван Маличенко, фото: United Nations Photo / Flickr
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