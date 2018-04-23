Бельгия профинансирует блокчейн-проект Всемирной продовольственной программы

Бельгийское правительство заявило, что выделит €2 млн на финансирование инновационных проектов Всемирной продовольственной программы. Эти средства помогут ООН расширить масштабы применения блокчейна и беспилотных летающих аппаратов для борьбы с голодом.

Организация Объединенных Наций будет использовать технологию криптовалют для поддержки нуждающихся районов. Проект называется Building Blocks и с его помощью будут производиться денежные переводы для более 100 000 сирийских беженцев, находящихся в лагерях Иордании

Благодаря технологии блокчейн люди смогут эффективнее использовать пожертвования, чтобы получать необходимое продовольствие и другие важные ресурсы.

Александр Де Кроо, заместитель премьер-министра Бельгии , сказал, что инновации спасают жизни, а в этом году более 128 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи, что в трое больше, чем 3 года назад, и только благодаря более эффективным способам доставки можно улучшить ситуацию.

Напомним, что ранее в ЕС договорились о совместной работе в развитии цифровых технологий.

текст: Иван Маличенко, фото: United Nations Photo / Flickr