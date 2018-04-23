УФАС оштрафовало самарский департамент управления имуществом

По данным пресс-службы антимонопольного ведомства, ранее в управление с жалобой на действия департамента о братилось ООО «ВТБ — пенсионные накопления». Заявитель сообщил о нарушениях при проведении аукциона на право заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного в Куйбышевском районе. По мнению участника, организатор торгов необоснованно отклонил его заявку от участия в аукционе.

По информации ведомства, заявителю было отказано в допуске на участие в открытом аукционе, поскольку в заявке не был указан почтовый адрес.

«Комиссией Самарского УФАС России было установлено, что заявка общества содержала информацию о почтовом адресе в следующих документах: Сведения о заявителе, выписка из ЕГРЮЛ, Доверенность, информационное письмо, заявление об отсутствии решения о ликвидации, — говорится в сообщении. — По результатам рассмотрения жалоба ООО «ВТБ — Пенсионные накопления» была признана обоснованной. В действиях департамента управления имуществом выявлено нарушение правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды», — говорится в сообщении.

Решением антимонопольного ведомства, организатору торгов было предписано не заключать договор с ООО ТД «ПодшипникМаш» и отменить протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. По результатам рассмотрения административных дел, на шестерых членов аукционной комиссии департамента были наложены штрафы в размере 30 тысяч рублей на каждого.