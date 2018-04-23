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Челябинцам напомнили о необходимости вовремя передавать показания счётчиков
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Челябинцам напомнили о необходимости вовремя передавать показания счётчиков 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
23 число — дата, до которой энергетики рекомендуют передавать показания электросчётчиков. Правила предоставления коммунальных услуг дают право потребителю самому регулярно снимать и передавать показания прибора учёта электроэнергии. Только так абоненты смогут ежемесячно контролировать расход электроэнергии в своей квартире и при необходимости экономить её. Это помогает более точно рассчитывать домашний бюджет.
«Для корректного начисления за потреблённую электроэнергию мы рекомендуем передавать показания ежемесячно до 23 числа. В этом случае начисление будет производиться по фактическим показаниям, переданным потребителем, — отметил директор по сбытовой деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» Андрей Святых. — Если показания не передаются в течение трёх месяцев, начисление за потребленную электроэнергию производится, исходя из нормативов потребления. Это может привести к значительному увеличению размера оплаты».
Если показания не передаются в течение трёх месяцев, для расчёта применяется среднемесячный объём потребления электроэнергии. По истечении трёх месяцев расчёт производится исходя из норматива потребления и количества проживающих в квартире лиц, что может привести к повышенному начислению.
Передать показания электросчётчиков можно различными удобными способами:
в «Личном кабинете» на сайте компании;через систему «Город»: во время оплаты счёта за электричество в банке или на почте просто назовите оператору показания счётчика, они будут внесены в систему;при оплате через платёжные терминалы ПАО «Сбербанк», Челябинвестбанк;через инфоматы в офисах обслуживания абонентов;круглосуточно по телефону на бесплатный номер 8-800-1000-172;по телефону в группу по работе с бытовыми потребителями — номер специалиста, обслуживающего ваш дом, указан в нижней части квитанции.
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