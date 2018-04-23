Приозерье стало значительно чище за эти выходные

В Приозерском районе продолжается объявленный главой администрации района Александром Соклаковым месячник по благоустройству и санитарной очистке города и поселков.

Как сообщил отдел коммунального хозяйства, 20 апреля в уборке общегородских и поселковых территорий приняло участие более двух тысяч человек. В субботнике участвовали представители предприятий, коллективы управляющих компаний, жители. К концу дня было вывезено более двухсот кубометров мусора.

Сотрудники районной администрации, комитетов социальной защиты населения, финансов, образования убирали мусор в Комсомольском сквере, лесопарковой зоне на пересечении ул. Маяковского и Красноармейской, прилегающие к учреждениям и закрепленные за ними территории, а также площадки в школах, детских садах, белили деревья, поребрики, убирали сухостой. Уже с начала недели активно на уборке территории работали школьники.

В Кузнечном заметно чище стал въезд в поселок. Во всех сельских поселениях работники администраций и жители приводили в порядок братские воинские захоронения, детские игровые площадки и спортивные объекты, чистили придомовые территории, подрезали кустарники.

Администрация Приозерского района вновь призывает коллективы предприятий и организаций всех форм собственности, образовательных учреждений, общественных организаций, неравнодушных приозерцев и жителей поселений активнее принимать участие в субботниках, навести порядок на закрепленных за ними территориях, во дворах, на улицах, скверах.