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Приозерье стало значительно чище за эти выходные
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Приозерье стало значительно чище за эти выходные 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
В Приозерском районе продолжается объявленный главой администрации района Александром Соклаковым месячник по благоустройству и санитарной очистке города и поселков.
Как сообщил отдел коммунального хозяйства, 20 апреля в уборке общегородских и поселковых территорий приняло участие более двух тысяч человек. В субботнике участвовали представители предприятий, коллективы управляющих компаний, жители. К концу дня было вывезено более двухсот кубометров мусора.
Сотрудники районной администрации, комитетов социальной защиты населения, финансов, образования убирали мусор в Комсомольском сквере, лесопарковой зоне на пересечении ул. Маяковского и Красноармейской, прилегающие к учреждениям и закрепленные за ними территории, а также площадки в школах, детских садах, белили деревья, поребрики, убирали сухостой. Уже с начала недели активно на уборке территории работали школьники.
В Кузнечном заметно чище стал въезд в поселок. Во всех сельских поселениях работники администраций и жители приводили в порядок братские воинские захоронения, детские игровые площадки и спортивные объекты, чистили придомовые территории, подрезали кустарники.
Администрация Приозерского района вновь призывает коллективы предприятий и организаций всех форм собственности, образовательных учреждений, общественных организаций, неравнодушных приозерцев и жителей поселений активнее принимать участие в субботниках, навести порядок на закрепленных за ними территориях, во дворах, на улицах, скверах.
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