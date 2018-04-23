РМК подвела итоги конкурса социальных проектов школьников

До конца 2018 года Русская медная компания поможет реализовать социальные проекты школьникам из семи населенных пунктов Челябинской области . Все они стали победителями второго конкурса «Измени свой город к лучшему», прошедшего в территориях присутствия предприятий холдинга.

Детские проекты, способствующие улучшению качества жизни в муниципалитетах, оценивали представители органов власти и руководители РМК.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе компании, на суд жюри были представлены инициативы в сфере поддержки спорта, образования, культуры, здравоохранения, развития инфраструктуры, формирования экологически благополучной городской среды, благоустройства территорий. По итогам очного тура авторы проектов-победителей получат до 250 тысяч рублей на их реализацию.

В Томинском на территории школы появится хоккейная коробка. В Коркино РМК финансирует подготовку территории рядом со школой №10 к появлению спортивной площадки, где смогут заниматься и ученики, и воспитанники местного детского дома. Еще одна спортплощадка вырастет в Карталинском районе.

Дебютировавшие в проекте юные жители Межозерного получат средства на благоустройство территории и создание зеленой изгороди рядом с домом культуры. В поселке Новый Урал лучшим стал проект по реставрации памятника героям Великой Отечественной войны. В Кыштыме победила инициатива по оснащению кабинета детско-юношеского центра оборудованием для 3D-моделирования.

В Карабаше РМК поможет приобрести и смонтировать интерактивную панель для трансляции социально значимых видеороликов. Она позволит проецировать изображение на входную группу местной библиотеки. Контент для трансляций будут готовить авторы проекта — воспитанники Карабашского центра помощи детям. Кроме развлекательных планируются и полезные трансляции, в частности, правил дорожного движения и поведения в чрезвычайных ситуациях.