РМК подвела итоги конкурса социальных проектов школьников 

До конца 2018 года Русская медная компания поможет реализовать социальные проекты школьникам из семи населенных пунктов Челябинской области. Все они стали победителями второго конкурса «Измени свой город к лучшему», прошедшего в территориях присутствия предприятий холдинга.
Детские проекты, способствующие улучшению качества жизни в муниципалитетах, оценивали представители органов власти и руководители РМК.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе компании, на суд жюри были представлены инициативы в сфере поддержки спорта, образования, культуры, здравоохранения, развития инфраструктуры, формирования экологически благополучной городской среды, благоустройства территорий. По итогам очного тура авторы проектов-победителей получат до 250 тысяч рублей на их реализацию.
В Томинском на территории школы появится хоккейная коробка. В Коркино РМК финансирует подготовку территории рядом со школой №10 к появлению спортивной площадки, где смогут заниматься и ученики, и воспитанники местного детского дома. Еще одна спортплощадка вырастет в Карталинском районе.
Дебютировавшие в проекте юные жители Межозерного получат средства на благоустройство территории и создание зеленой изгороди рядом с домом культуры. В поселке Новый Урал лучшим стал проект по реставрации памятника героям Великой Отечественной войны. В Кыштыме победила инициатива по оснащению кабинета детско-юношеского центра оборудованием для 3D-моделирования.
В Карабаше РМК поможет приобрести и смонтировать интерактивную панель для трансляции социально значимых видеороликов. Она позволит проецировать изображение на входную группу местной библиотеки. Контент для трансляций будут готовить авторы проекта — воспитанники Карабашского центра помощи детям. Кроме развлекательных планируются и полезные трансляции, в частности, правил дорожного движения и поведения в чрезвычайных ситуациях.
"В этом году конкурс не только расширил свою географию благодаря включению поселка Межозерный. Значительно увеличилось число проектов, допущенных к защите. Если в 2017 году их было порядка 30, то в этом году их количество достигло 50. Выросло качество проработки проблем и уровень подготовки авторов проектов. Ребята проводят опросы, выясняют актуальность их инициатив для жителей. Это не может не радовать, ведь нам важно помогать решать проблемы, которые действительно волнуют население территорий нашего присутствия, и привлекать к этому инициативных и небезразличных людей", — подчеркнула вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.