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Дворкович: энергоэффективность к 2025 году должна повыситься как минимум на 12%
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Дворкович: энергоэффективность к 2025 году должна повыситься как минимум на 12% 

ТАСС 2 часа назад
ГОРКИ, 23 апреля. /ТАСС/. Энергоэффективность, план по повышению которой утвержден правительством, к 2025 году должна вырасти как минимум на 12%. Об этом сообщил на совещании премьер-министра Дмитрия Медведева с заместителями вице-премьер Аркадий Дворкович.
"В комплексе данный набор мер действительно может дать результат. До 2025 года повышение энергоэффективности должно составить как минимум 12%, хотя я считаю, что можно достичь и лучших показателей. До 2030 года — не менее 23%, но [мы] должны стремиться к цифре в 30%", — сказал Дворкович.
Глава правительства Дмитрий Медведев сообщил в рамках совещания, что утвердил комплексный план мероприятий по повышению энергоэффективности.
Дворкович заметил, что план мероприятий включает как меры поддержки через банковские продукты, так и облегчение доступа к энергосервисным контрактам, льготы, включая налоговые, а также штрафные санкции за неисполнение соответствующих требований.
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