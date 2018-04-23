Дворкович: энергоэффективность к 2025 году должна повыситься как минимум на 12%

ГОРКИ, 23 апреля. / ТАСС /. Энергоэффективность, план по повышению которой утвержден правительством, к 2025 году должна вырасти как минимум на 12%. Об этом сообщил на совещании премьер-министра Дмитрия Медведева с заместителями вице-премьер Аркадий Дворкович.

"В комплексе данный набор мер действительно может дать результат. До 2025 года повышение энергоэффективности должно составить как минимум 12%, хотя я считаю, что можно достичь и лучших показателей. До 2030 года — не менее 23%, но [мы] должны стремиться к цифре в 30%", — сказал Дворкович.

Глава правительства Дмитрий Медведев сообщил в рамках совещания, что утвердил комплексный план мероприятий по повышению энергоэффективности.

Дворкович заметил, что план мероприятий включает как меры поддержки через банковские продукты, так и облегчение доступа к энергосервисным контрактам, льготы, включая налоговые, а также штрафные санкции за неисполнение соответствующих требований.