Депутаты разрабатывают закон о внедрении системы единого контроля объектов 

Законопроект, направленный на повышение безопасности объектов массового пребывания людей, разрабатывается в Государственной Думе. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя Госдумы Ирины Яровой.
Предполагается, что все объекты массового пребывания людей будут учитываться в системе единого контроля и наблюдения за безопасностью, в едином аппаратном центре. Там будет появляться информация о текущем состоянии безопасности объекта для оперативного принятия необходимых мер, например, о том, какой объект отключен от наблюдения, где не работает пожарная сигнализация и так далее.
Парламентарий также считает важным проанализировать процесс внедрения АПК «Безопасный город» с учетом трагедии в Кемерово.