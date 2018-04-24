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Депутаты разрабатывают закон о внедрении системы единого контроля объектов
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Депутаты разрабатывают закон о внедрении системы единого контроля объектов 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Законопроект, направленный на повышение безопасности объектов массового пребывания людей, разрабатывается в Государственной Думе. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя Госдумы Ирины Яровой.
Предполагается, что все объекты массового пребывания людей будут учитываться в системе единого контроля и наблюдения за безопасностью, в едином аппаратном центре. Там будет появляться информация о текущем состоянии безопасности объекта для оперативного принятия необходимых мер, например, о том, какой объект отключен от наблюдения, где не работает пожарная сигнализация и так далее.
Парламентарий также считает важным проанализировать процесс внедрения АПК «Безопасный город» с учетом трагедии в Кемерово.
ИА Север-Пресс: последние новости
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