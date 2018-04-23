В Вологде в рамках проекта «Городская среда» этим летом планируют дополнительно отремонтировать дворы

Работы пройдут за счет экономии средств в результате аукционов. Точное количество дворов в Администрации озвучат в ближайшие дни. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил заместитель Мэра Вологды — начальник Департамента городского хозяйства Антон Мусихин

Напомним, в план капитального ремонта на этот год вошли 54 двора, на обновление которых направлено порядка 212 млн рублей. Для торгов территории были поделены на четыре лота: в первый вошли территории по улицам Конева и Ленинградской, в остальные распределили дворы Заречья. На данный момент по трем лотам аукционы завершены, результаты торгов еще одного будут известны в ближайшие дни — аукцион в электронной форме состоится сегодня.

«Ориентировочно в результате торгов высвободится около 30 млн рублей, точная сумма экономии средств будет известна в первой декаде мая после подписания контрактов с победителями аукционов. Затем начнутся следующие торги по другим дворам, дополнительно может быть отремонтировано до шести дворов — их количество будет зависеть от объемов работ. Адреса будут следующие по рейтинговому списку дворовых территорий», — рассказал заместитель Мэра Вологды — начальник Департамента городского хозяйства Антон Мусихин.

Победителями трех аукционов стали две организации. Два лота выиграла компания «Волдомстрой», в общей сложности ей предстоит отремонтировать 31 двор в заречной части города. Компания «Инстрой» займется работами на 16 дворовых территориях, по улицам Конева и Ленинградской. Контракты с подрядчиками будут подписаны после 30 апреля.

Добавим, в пятилетний план ремонта по федеральному проекту «Городская среда» вошли 396 дворов Вологды. До 2022 года планируется обновление 25 общественных пространств, в пяти из которых ремонт начнется уже в этом году.