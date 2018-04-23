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Шесть дворов Вологды дополнительно могут отремонтировать этим летом
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Шесть дворов Вологды дополнительно могут отремонтировать этим летом 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Ремонтные работы проведут в рамках федеральной программы «Городская среда» за счет экономии средств в результате аукционов. Точное количество дворов станет известно в ближайшие дни, в общей сложности этим летом капитально отремонтируют порядка 60 дворов. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил заместитель Мэра Вологды — начальник Департамента городского хозяйства Антон Мусихин.
Напомним, в план капитального ремонта на этот год вошли 54 двора, на обновление которых направлено порядка 212 млн рублей. Для торгов их поделили на четыре лота, в первый — вошли территории по улицам Конева и Ленинградской, в остальные распределили дворы Заречья. Сейчас аукционы завершены по трем лотам, результаты торгов еще одного будут известны на днях — аукцион в электронной форме состоится сегодня.
«Ориентировочно в результате торгов высвободится около 30 млн рублей, точная сумма экономии средств будет известна в первой декаде мая после подписания контрактов с победителями аукционов. Затем начнутся следующие торги по другим дворам, дополнительно может быть отремонтировано до шести дворов — их количество будет зависеть от объемов работ. Адреса будут следующие по рейтинговому списку дворовых территорий», — рассказал заместитель Мэра Вологды — начальник Департамента городского хозяйства Антон Мусихин.
Победителями трех аукционов стали две организации. Два лота выиграла компания «Волдомстрой», в общей сложности ей предстоит отремонтировать 31 двор в заречной части города. Компания «Инстрой» реализует лот, в который вошли 16 дворовых территорий, расположенных по улицам Конева и Ленинградской. Контракты с подрядчиками будут подписаны не ранее 30 апреля.
Добавим, в пятилетний план ремонта по федеральному проекту «Городская среда» вошли 396 дворов Вологды. До 2022 года обновятся 25 общественных пространств, в пять из них техника зайдет уже в этом году.
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