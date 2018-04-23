«Черный список» подрядчиков капремонта появился в Нижнем Новгороде

Новый механизм в борьбе с недобросовестными подрядчиками используют в фонде капремонта МКД в Нижегородской области , сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Теперь провинившиеся организации вносят в специальный реестр, который ведет антимонопольный орган. Он размещен на сайте ФАС. В реестре указана информация об участниках электронных аукционов, уклонившихся от заключения договоров об оказании услуг. Также там есть компании, с которыми договоры расторгнуты по решению суда или в связи с существенным нарушением их условий. Эти сведения в ФАС предоставляет фонд МКД.

Известно, что в апреле было предложено включить в данный реестр ЗАО «Автозаводстрой-1». Организация заключила договор на выполнение работ по ремонту крыш и фасада в одном из домов в поселке Центральный Перевозского района. Он был расторгнут по причине не выхода подрядчика на объект. Теперь эта фирма три года не сможет участвовать в торгах на проведение работ по капремонту.

«Контроль со стороны фонда будет ужесточаться, и мы принимаем все необходимые меры», — подчеркнул и.о. гендиректора фонда капитального ремонта Геннадий Дурдаев

Известно, что скоро в реестр недобросовестных подрядчиков могут попасть еще несколько компаний.

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