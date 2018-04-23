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В Саратовской области резко увеличилось количество бешеных животных
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Скрипалей могли отравить веществом из США

В Саратовской области резко увеличилось количество бешеных животных 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В этом году их численность увеличилось с 7 до 81 случая за период с января по 1 апреля, то есть более чем в 10 раз. Об этом сообщило сегодня, 23 апреля, Управление Роспотребнадзора по региону.
За помощью в связи с укусами животных в медицинские учреждения обратились 1346 жителей региона. Большое количество повреждений, нанесённых животными, зарегистрировано в Александрово-Гайском, Питерском, Дергачевском, Ивантеевском, Романовском, Екатериновском, Краснокутском, Вольском, Хвалынском, Федоровском районах.
Также в ведомстве зафиксировали рост заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в 4 раза. Люди заражались ГЛПС при контакте с грызунами в частных домах, хозяйственных постройках, гаражах, дачах.
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