В Саратовской области резко увеличилось количество бешеных животных

В этом году их численность увеличилось с 7 до 81 случая за период с января по 1 апреля, то есть более чем в 10 раз. Об этом сообщило сегодня, 23 апреля, Управление Роспотребнадзора по региону.

За помощью в связи с укусами животных в медицинские учреждения обратились 1346 жителей региона. Большое количество повреждений, нанесённых животными, зарегистрировано в Александрово-Гайском, Питерском, Дергачевском, Ивантеевском, Романовском, Екатериновском, Краснокутском, Вольском, Хвалынском, Федоровском районах.

Также в ведомстве зафиксировали рост заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в 4 раза. Люди заражались ГЛПС при контакте с грызунами в частных домах, хозяйственных постройках, гаражах, дачах.