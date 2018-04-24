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Ксения Собчак просит о помиловании экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова
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Ксения Собчак просит о помиловании экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Экс-кандидат в президенты, политический деятель и журналист Ксения Собчак попросила о помиловании экс-мэра Евгения Урлашова.
Об этом сообщила Алина Львова, бывшая доверенным её лицом на выборах-2018. Собчак направила письмо в комиссию по вопросам помилования на территории Ярославской области и губернатору Дмитрию Миронову. Она указала, что Евгений Урлашов популярен в городе, а многие считают, что в его уголовном деле есть политический подтекст.
Ксения просит проявить милосердие, потому что «12,5 лет, вырванные из жизни, в ужасных условиях, потерянное здоровье, отсутствие возможности видеть дочь, лишившуюся матери в младенчестве и пожилую маму, которую он может не увидеть уже никогда, в силу ее преклонного возраста и здоровья — это большая человеческая трагедия».
Как сообщает ИА Regnum, председатель комиссии по вопросам помилования Георгий Колобов не видел письма. В правительстве региона также утверждают, что обращение Собчак не пришло.
Просьба Евгения Урлашова о помиловании будет рассмотрена 26 апреля.
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