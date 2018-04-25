Более 150 тысяч кубанцев из-за долгов не смогут выехать заграницу на майские праздники

Краснодар . 25 апреля — Новая Кубань. В преддверии наступления майских праздников краевое управление федеральной службы судебных приставов напомнило жителям региона о необходимости погасить имеющиеся задолженности. В противном случае — те, на кого наложены временные ограничения на выезд, рискую остаться дома.

С начала года ведомство вынесло 162 651 подобное постановление. Общая сумма задолженности данных лиц составляет более 80 млрд рублей.

Заместитель руководителя УФССП России по Краснодарскому краю Марина Ныренкова рассказала об упрощении системы снятия данных ограничений:

— Мы не перестаем говорить об удобстве ресурса «Банк данных исполнительных производств». Если раньше гражданин мог узнать об имеющихся задолженностях только обратившись в отдел судебных приставов, то теперь для этого достаточно иметь под рукой любое мобильное устройство с доступом в интернет.

Для того, чтобы не портить отдых себе и своим близких кубанцев призвали заранее позаботиться о проверке наличия долгов и погасить их.

На данный момент взаимодействие уполномоченных структур, ответственных за ограничение граждан в выезде происходит на электронной платформе.

Благодаря этому права должника на выезд, погасившего необходимую сумму восстанавливаются уже в течение суток, а не в течение недели, как это было ранее.

Сервис «Банк данных исполнительных производств» предоставляет возможность оплаты в онлайн-режиме.

Напомним, что в соответствии с поправками, не так давно внесенными в законодательство, ограничение на выезд накладывается на лиц, имеющих задолженность свыше 10 тысяч рублей по алиментам, на остальные виды задолженностей — свыше 30 тысяч рублей.

Службой судебных приставов Краснодарского края проводится активная работа по информированию граждан, в частности — максимальная популяризация вышеупомянутого сервиса.