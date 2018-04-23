Ещё
Свердловские энергетики подводят итоги отопительного сезона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение

Свердловские энергетики подводят итоги отопительного сезона 

Уральский меридиан 45 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Энергетики подвели предварительные итоги отопительного сезона — аварийность как в тепловом дивизионе, так и на сетях электроснабжения снижается. Так, на сетях теплоснабжения за последние пять лет удалось добиться сокращения технологических нарушений более, чем в 2 раза. Если в 2012 году в 12 территориях присутствия «Облкоммунэнерго» было зафиксировано 1160 аварий, то по итогам 2017 года — 452 порыва.
— Если сравнивать с прошлым годом, мы тоже видим положительную динамику. Если на 23 апреля 2017 года произошло 845 отключений в электросетях компании, то за этот год — 515. В тепле за этот же период зарегистрировано 115 и, соответственно, 79 порывов и других технологических нарушений, — сообщил генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.
Сейчас предприятие готовится к старту летней ремонтной кампании — в этом году она будет особенно масштабной. Так, инвестпрограмма по электрике на 20 процентов больше, чем в 2017 году — энергетикам предстоит освоить 450 млн рублей. Также заработал механизм концессии — в реконструкцию и ремонты тепловых комплексов 8 муниципальных образований в зоне обслуживания «Облкоммунэнерго» только в этом году будет вложено 284 миллиона рублей.
— По концессии государство субсидирует часть наших расходов на проведение капитальных ремонтов, поэтому их объем вырастет в разы. По этому году самые большие работы по концессионным соглашениям мы будем проводить в Артемовском и Кировградском городских округах — в основном это замена ветхих участков тепловых сетей. Наша главная задача — дальнейшее снижение аварийности и повышение надежности тепло— и водоснабжения жителей. Начнем сразу по окончании отопительного сезона, — рассказал гендиректор АО «Облкоммунэнерго».
Уральский меридиан: последние новости
Спасавший пса на реке ребенок найден мертвым На Ямале запущена инновационная котельная мощностью 12 мегаватт В Нижнем Тагиле определят участника концессии в сфере водоснабжения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян снова попросят денег233
Индия лишила Россию Су-57472
Недвижимость россиянки в Болгарии выставили на торги30
Москва назвала цель ударов по Сирии61
«Змей Горыныч» заметили под Дамаском12
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
02:58
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Политика Ближний Восток
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение