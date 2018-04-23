Свердловские энергетики подводят итоги отопительного сезона

Энергетики подвели предварительные итоги отопительного сезона — аварийность как в тепловом дивизионе, так и на сетях электроснабжения снижается. Так, на сетях теплоснабжения за последние пять лет удалось добиться сокращения технологических нарушений более, чем в 2 раза. Если в 2012 году в 12 территориях присутствия «Облкоммунэнерго» было зафиксировано 1160 аварий, то по итогам 2017 года — 452 порыва.

— Если сравнивать с прошлым годом, мы тоже видим положительную динамику. Если на 23 апреля 2017 года произошло 845 отключений в электросетях компании, то за этот год — 515. В тепле за этот же период зарегистрировано 115 и, соответственно, 79 порывов и других технологических нарушений, — сообщил генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов

Сейчас предприятие готовится к старту летней ремонтной кампании — в этом году она будет особенно масштабной. Так, инвестпрограмма по электрике на 20 процентов больше, чем в 2017 году — энергетикам предстоит освоить 450 млн рублей. Также заработал механизм концессии — в реконструкцию и ремонты тепловых комплексов 8 муниципальных образований в зоне обслуживания «Облкоммунэнерго» только в этом году будет вложено 284 миллиона рублей.

— По концессии государство субсидирует часть наших расходов на проведение капитальных ремонтов, поэтому их объем вырастет в разы. По этому году самые большие работы по концессионным соглашениям мы будем проводить в Артемовском и Кировградском городских округах — в основном это замена ветхих участков тепловых сетей. Наша главная задача — дальнейшее снижение аварийности и повышение надежности тепло— и водоснабжения жителей. Начнем сразу по окончании отопительного сезона, — рассказал гендиректор АО «Облкоммунэнерго».