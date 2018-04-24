Фонд капремонта Красноярского края оштрафовали за затянутый ремонт крыши

Красноярском крае фонд капитального ремонта заплатит 20 тысяч рублей за затянувшийся ремонт крыши, сообщили в краевой прокуратуре.

Проверка показала, что подрядчиком по ремонту была организация из Саяногорска — «Палитра-М», а ремонт делался по заказу регионального фонда капремонта. Крыша и кровля многоквартирного дома по пр. им. газ. Пионерской Правды, 3 должны были быть отремонтированы еще в июле 2017 года, однако работы затянулись до февраля 2018. Жители данного дома остались недовольны работой подрядчика. Кроме того, они понесли материальные убытки из-за того, что ремонт проводился в зимний период.

«Кроме составления в течение нескольких месяцев актов, констатирующих отсутствие на рабочих местах подрядчика, направления в ООО «Палитра-М» требований об уплате неустойки и формальных, неисполняемых подрядчиком предписаний, каких-либо действенных мер для скорейшего завершения работ Фондом не предпринято», — отметили в ведомстве.

Теперь Фонд обязан выплатить административный штраф в размере 20 тысяч рублей.