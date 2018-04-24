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Фонд капремонта Красноярского края оштрафовали за затянутый ремонт крыши
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Фонд капремонта Красноярского края оштрафовали за затянутый ремонт крыши 

АиФ Красноярск 28 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярском крае фонд капитального ремонта заплатит 20 тысяч рублей за затянувшийся ремонт крыши, сообщили в краевой прокуратуре.
Проверка показала, что подрядчиком по ремонту была организация из Саяногорска — «Палитра-М», а ремонт делался по заказу регионального фонда капремонта. Крыша и кровля многоквартирного дома по пр. им. газ. Пионерской Правды, 3 должны были быть отремонтированы еще в июле 2017 года, однако работы затянулись до февраля 2018. Жители данного дома остались недовольны работой подрядчика. Кроме того, они понесли материальные убытки из-за того, что ремонт проводился в зимний период.
«Кроме составления в течение нескольких месяцев актов, констатирующих отсутствие на рабочих местах подрядчика, направления в ООО «Палитра-М» требований об уплате неустойки и формальных, неисполняемых подрядчиком предписаний, каких-либо действенных мер для скорейшего завершения работ Фондом не предпринято», — отметили в ведомстве.
Теперь Фонд обязан выплатить административный штраф в размере 20 тысяч рублей.
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