Более 40 случаев укусов клещей зафиксировал Роспотребнадзор Подмосковья с начала сезона

По состоянию на 20 апреля 2018 г. в медицинские учреждения Подмосковья с жалобами на укусы клещей с начала сезона обратились 42 человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Результаты ежегодных наблюдений свидетельствуют, что сезон присасывания клещей в Подмосковье начинается во второй декаде апреля и заканчивается в конце октября — начале ноября. По состоянию на 20 апреля из 53 муниципальных образований Московской области на территории 18 муниципальных образований медицинскими организациями зарегистрировано 42 случая присасывания клещей, в том числе к детям — 10», — говорится в сообщении.

Как уточняется, за аналогичный период 2017 г. на территории Московской области было зарегистрировано 172 случаев присасывания клещей, в том числе к детям — 46.

«С профилактической целью лицам, отъезжающим в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также лицам, профессиональных групп риска, работающим в природных биотопах, проводят вакцинацию против клещевого энцефалита. По состоянию на 19 апреля против клещевого энцефалита вакцинировано 384 человека, в том числе детей — 67», — отметили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в муниципальных образованиях не зарегистрировано.