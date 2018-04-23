Более 40 случаев укусов клещей зафиксировал Роспотребнадзор Подмосковья с начала сезона 

По состоянию на 20 апреля 2018 г. в медицинские учреждения Подмосковья с жалобами на укусы клещей с начала сезона обратились 42 человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Московской области.
«Результаты ежегодных наблюдений свидетельствуют, что сезон присасывания клещей в Подмосковье начинается во второй декаде апреля и заканчивается в конце октября — начале ноября. По состоянию на 20 апреля из 53 муниципальных образований Московской области на территории 18 муниципальных образований медицинскими организациями зарегистрировано 42 случая присасывания клещей, в том числе к детям — 10», — говорится в сообщении.
Как уточняется, за аналогичный период 2017 г. на территории Московской области было зарегистрировано 172 случаев присасывания клещей, в том числе к детям — 46.
«С профилактической целью лицам, отъезжающим в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также лицам, профессиональных групп риска, работающим в природных биотопах, проводят вакцинацию против клещевого энцефалита. По состоянию на 19 апреля против клещевого энцефалита вакцинировано 384 человека, в том числе детей — 67», — отметили в ведомстве.
Там также подчеркнули, что случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в муниципальных образованиях не зарегистрировано.
«За три месяца текущего года болезнь Лайма (боррелиоз) перенесли 24 человек, все взрослые, что в 1,6 раза больше чем за этот же период 2017 г. (15 случаев). В 11 муниципальных образованиях Московской области ситуация оценивается как неблагополучная: в Ногинском (четыре случая), Коломенском (три случая), Серпуховском (три случая), Ступинском (три случая), Дмитровском (два случая), Воскресенском (один случай), Солнечногорском (один случай), Чеховском (один случай) районах, а также в городских округах: Озеры (два случая), Балашиха (один случай), Фрязино (один случай) и Подольск (один случай)», — резюмировали в ведомстве.