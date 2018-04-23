На территории подмосковных Котельников начался ремонт дорог

Ремонт будет продолжаться в течение весенне-летнего периода.

В подмосковных Котельниках начался ямочный ремонт дорог, сообщает «Радио 1».

— На данный момент подготовительные работы ведутся на промзоне микрорайона Силикат. Завтра-послезавтра специалисты приступят к укладке асфальта. Здесь устранят ямы на площади 400 квадратных метров, — отметила глава Котельников Ирина Польникова

Она также отметила, что участки для проведения ремонтных работ определялись с учетом мнения местных жителей, которые оставляли пожелания на портале «Добродел».

Местные власти будут следить за ходом выполнения работ.