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На территории подмосковных Котельников начался ремонт дорог
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На территории подмосковных Котельников начался ремонт дорог 

Вечерняя Москва 46 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Ремонт будет продолжаться в течение весенне-летнего периода.
В подмосковных Котельниках начался ямочный ремонт дорог, сообщает «Радио 1».
— На данный момент подготовительные работы ведутся на промзоне микрорайона Силикат. Завтра-послезавтра специалисты приступят к укладке асфальта. Здесь устранят ямы на площади 400 квадратных метров, — отметила глава Котельников Ирина Польникова.
Она также отметила, что участки для проведения ремонтных работ определялись с учетом мнения местных жителей, которые оставляли пожелания на портале «Добродел».
Местные власти будут следить за ходом выполнения работ.
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