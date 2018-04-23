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Олег Ступин: традиция проводить субботники никогда не устареет
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Олег Ступин: традиция проводить субботники никогда не устареет 

Вести Калининград 43 минуты назад
Фото: Вести Калининград
Калининграду нужно в два раза больше мусорных урн. Такое мнение выразил министр экологии региона Олег Ступин во время общего субботника. Он и десятки калининградцев убрали территорию вокруг детской областной больницы. Неравнодушные горожане расчистили территорию площадью в шесть половиной гектаров от сухой листвы и мусора. Министр сам взял в руки инструменты и заявил, что традиция проводить субботники никогда не устареет. Правда, чтобы город и регион в целом стали чище нужно перестать мусорить.
Олег Ступин, министр экологии и природных ресурсов Калининградской области:
— Урн везде не хватает. Если взять центр города Калининграда, там всё более или менее нормально. Если мы возьмём состояние санитарной очистки районов, которые находятся за пределами центра Калининграда и в муниципальных образованиях, там всё на самом деле печально. По нашим оценкам, урн нужно где-то в два раза больше как минимум. Если мы в течение пяти лет планируем перейти на раздельный сбор мусора, то умножайте это количество на три-четыре.
Олег Ступин про субботники: «Я вот тоже недавно психанул»
Такой масштабный субботник у детской областной больницы проводится второй год подряд. Среди его участников был замечен и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Уборка стала частью всероссийской акции «Зеленая весна», её устраивают с 2014 года. За прошедшие годы она объединила более шести с половиной миллионов человек в 80 регионах России. Продлится она целый месяц. Вплоть до 21 мая компаниям и жителям региона предлагается принять участие в работах по озеленению, уборке сухой травы и листвы, посадке цветов, ремонту, окраске ограждений и скамеек.
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