Олег Ступин: традиция проводить субботники никогда не устареет

Калининграду нужно в два раза больше мусорных урн. Такое мнение выразил министр экологии региона Олег Ступин во время общего субботника. Он и десятки калининградцев убрали территорию вокруг детской областной больницы. Неравнодушные горожане расчистили территорию площадью в шесть половиной гектаров от сухой листвы и мусора. Министр сам взял в руки инструменты и заявил, что традиция проводить субботники никогда не устареет. Правда, чтобы город и регион в целом стали чище нужно перестать мусорить.

Олег Ступин, министр экологии и природных ресурсов Калининградской области

— Урн везде не хватает. Если взять центр города Калининграда, там всё более или менее нормально. Если мы возьмём состояние санитарной очистки районов, которые находятся за пределами центра Калининграда и в муниципальных образованиях, там всё на самом деле печально. По нашим оценкам, урн нужно где-то в два раза больше как минимум. Если мы в течение пяти лет планируем перейти на раздельный сбор мусора, то умножайте это количество на три-четыре.

Олег Ступин про субботники: «Я вот тоже недавно психанул»