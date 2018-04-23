Почти 160 тысяч человек в ЮВАО приняли участие во втором субботнике

Массовая уборка в рамках второго общегородского субботника в минувшую субботу прошла по 23 адресам в ЮВАО.

Участие в нем приняли около 160 тысяч человек, которые приводили в порядок территории госпиталя для ветеранов войн № 2 в районе Выхино-Жулебино, Дюссельдорфском парке в районе Марьино, в парке «Кузьминки», в скверах у кинотеатра «Тула» в Печатниках, у станции метрополитена «Люблино» и на других зеленых территориях округа.

— Сегодня мы завершим месячник весеннего благоустройства, который длился с 31 марта по 20 апреля, — сообщил заместитель префекта ЮВАО Юрий Беседин, который принял участие в уборке территории у метро «Люблино». — В субботнике на прошлой неделе приняло участие более 140 тысяч человек. Они привели в порядок 12 парков, тысячу дворов, посадили 150 деревьев и 2 000 кустарников. Сегодня начинается акция «Миллион деревьев». В районе Выхино-Жулебино посадят около 200 деревьев и на всех знаковых объектах по 50-60 деревьев.

В уборке сквера у станции метро «Люблино» приняли участие более 400 человек. Всем желающим выдавали лопаты, грабли, перчатки, мешки для мусора. Участники красили бордюры, прогребали газоны, высаживали деревья. По словам главы управы района Люблино Алексея Бирюкова, в этот день в сквере высадили 100 деревьев и кустарников — радовать глаз жителей и гостей района теперь будут рябины, яблони, вишни, каштаны, липы и облепихи.

— Пробно запустили фонтан, — сказал Алексей Бирюков . — По всему району развесили около 20 скворечников, обрезали сухие ветви деревьев. Во дворы завезли контейнеры для мусора и земли, чтобы жители могли забрать ее и высадить на балконах рассаду и цветы. Сейчас уже привезли вторую партию инструментов.

В сквер у кинотеатра «Тула», расположенный на улице Кухмистерова, вышли около 200 человек. Субботник стартовал с зарядки с фитнес-инструктором. А затем жители взялись за работу: промели дорожки и тропинки, убрали листву и мусор.

— Мы уже второй бункер загрузили мешками мусора, — рассказал глава муниципального округа Печатники Игорь Давидович. — Как общественник я в субботниках участвую 12 лет. Помню в восьмом классе свой первый субботник, который организовали в виде соревнований. Наш класс тогда занял третье место по уборке мусора.

Работать на зеленых территориях округа помогала веселая музыка и военно-полевая кухня — тружеников угощали гречневой кашей и горячим чаем.