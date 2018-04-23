В Воронеже разработали уникальное мобильное приложение для фермерских хозяйств

Сервис «АгроПоле. Мобильный офис» — один из стратегических проектов Воронежского опорного вуза.

В Воронеже разработали уникальное приложение для фермеров «АгроПоле. Мобильный Офис». Оно позволяет в режиме онлайн контролировать ход полевых работ, оперативно вносить изменения в экономическое планирование, корректировать севооборот, анализировать полученный урожай или причины неудач. Причём многое можно сделать на основе съёмок с беспилотников — это новая ступень развития сельского хозяйства и весьма перспективное направление на ближайшие годы.

Основное преимущество приложения — простота в использовании, круглосуточный доступ ко всем показателями отсутствие затрат на техническую инфраструктуру и IT-специалистов.

С приложением можно просчитать, хватает ли ресурсов для работы, сколько было потрачено топлива и удобрений, а также проконтролировать полный цикл от планирования до анализа изменений воронки продаж. Используя данные за прошлые годы, система даёт возможность посчитать объём урожая ещё до его сбора, заранее планировать ценообразование, а также снизить риски, возникающие из-за резкой смены погоды или условий в процессе вегетации.

— Сегодня регулировать обстановку и оценивать степени риска в любой сфере деятельности, в том числе и сельском хозяйстве, без научных и инновационных подходов невозможно. Это требует совместной работы нескольких вузов. Мы с агроуниверситетом нашли друг друга и вместе работаем над общей целью. В ближайшем будущем к нам может присоединиться ещё одно — а если потребуется, даже два — высших учреждения. Кстати, в этом году мы будем набирать магистров на новую уникальную программу, приспособленную именно для Воронежской области , — рассказал ректор Воронежского опорного вуза Сергей Колодяжный.

Чтобы укрепить сотрудничество, ректор вуза Сергей Колодяжный, проректор по научной работе ВГАУ Вячеслав Гулевский, врио зампреда правительства Воронежской области Виктор Логвинов и член комитета по аграрной политики облдумы Игорь Алименко подписали четырёхстороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере инновационного развития информационных технологий в области агропромышленного сектора.

— Два вуза и компания «Логус-агро» работают над будущим сельского хозяйства. В реализации любого инвестпроекта важно понимать, где ты не дорабатываешь и где есть резервы, где необходимо искать другие векторы развития. Поэтому я считаю, что приложением «АгроПоле» должны заинтересоваться в первую очередь сами сельхозпроизводители. Через месяц мы планируем его презентацию для фермеров и руководителей агрохолдингов. Кроме того, этот проект важен и для органов госвласти — для понимания общей картины в регионе, — резюмировал зампред облправительства Виктор Логвинов.

«АгроПоле. Мобильный офис» — один из стратегических проектов опорного университета. Для осуществления подобных проектов в вузе был создан и успешно функционирует Проектный офис, в задачи которого входит отбор проектов, актуальных для экономики региона, и оперативное управление процессом их реализации.