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Дождались! Ирина шейк выходит замуж
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Дождались! Ирина шейк выходит замуж 

Popcake.tv 49 минут назад
Фото: Popcake.tv
Наконец-то наша русская красавица Ирина Шейк выходит замуж! Правда, это неофициально.
Дело в том, что в эти выходные модель появилась на недели свадебной моды в Барселоне. Ирина не только выбирала себе платья на важное событие, но и похвасталась своим кольцом на безымянном пальце. Неужели Брэдли Купер все-таки решился на такой шаг? По крайне мере, кольцо украшено бриллиантами, и актер явно отдал приличную сумму за него.
Мы уже ждем, когда Ирина Шейк превратится в Ирину Купер. Как вам?
Напомним, что возлюбленные воспитывают дочку Лею де Сьен Шейк Купер, которая появилась на свет в том году. ;;
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