Дождались! Ирина шейк выходит замуж

Наконец-то наша русская красавица Ирина Шейк выходит замуж! Правда, это неофициально.

Дело в том, что в эти выходные модель появилась на недели свадебной моды в Барселоне. Ирина не только выбирала себе платья на важное событие, но и похвасталась своим кольцом на безымянном пальце. Неужели Брэдли Купер все-таки решился на такой шаг? По крайне мере, кольцо украшено бриллиантами, и актер явно отдал приличную сумму за него.

Мы уже ждем, когда Ирина Шейк превратится в Ирину Купер. Как вам?

Напомним, что возлюбленные воспитывают дочку Лею де Сьен Шейк Купер, которая появилась на свет в том году. ;;