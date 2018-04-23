Межсезонье — дело привычное. На Ямале готовят воздушные подушки

Приближается межсезонье, но ледовые переправы ещё работают, предпосылок к их закрытию пока нет, но скоро пойдёт интенсивная подтайка, появятся забереги и в начале мая, как обычно, переправы закроются.

Сразу после этого начнут движение вездеходы на воздушных подушках. Перевозчик будет выбран 3 мая. Об этом сегодня, 23 апреля, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков сообщил на брифинге.

Максим Першиков рассказал, что на переправе через реку Пур между посёлками Коротчаево и Уренгой воздушные подушки будет организовывать Ямбургтранссервис — та же компания, которая занимается там понтонной переправой. Также в Салехарде добавятся вертолёты, а на реке Пур — аппарели для перевозки техники до того времени, пока окончательно не пройдёт лёд.

После ледохода по испытанной схеме на Оби заработают паромы, а на Пуре установится понтонная переправа.

«Никаких качественных и количественных изменений не планируется, переправы будут работать в штатном режиме, — отметил Максим Першиков. — Мы не ожидаем никаких выдающихся условий в этом году, ледоход в Салехарде ожидается ориентировочно в конце мая, приложим все силы, чтобы всё было чётко, спокойно и аккуратно».