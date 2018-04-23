Отопительную котельную планируют построить в ТиНАО

Отопительную котельную могут построить в ТиНАО, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

«В поселении Сосенское ТиНАО планируют построить отопительную котельную мощностью 420 МВт для теплоснабжения социальных объектов и жилых домов, расположенных вблизи дер. Саларьево», — приводятся в сообщении слова С. Кузнецова.

В пресс-службе уточнили, что котельная появится по адресу: дер. Николо-Хованское, уч. 96/1. Здание будет иметь один этаж и чердак. Проектировщиком выступает ООО «Энергоформ», заказчиком — ПАО «Группа компаний ПИК»

«Все внутренние помещения будут отвечать повышенным нормам пожаробезопасности, защищены от коррозии, на трубы установят шумоглушители. Снаружи здание будет выполнено в классических цветах — черном и белом. На территории также предусмотрена парковка на 10 машиномест», — заключили в пресс-службе.