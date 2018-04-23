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«Рейтинг Time для Путина не имеет абсолютно никакого значения»
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«Рейтинг Time для Путина не имеет абсолютно никакого значения» 

РИА «ФедералПресс» 50 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Если бы я попал в этот список, то это бы имело какое-то значение. Для меня это было бы событием.
Для человека калибра и уровня известности Путина рейтинг Time не имеет абсолютно никакого значения. Попал он в него или не попал…
Этот рейтинг — полный ноль. Путин вообще не должен и думать над этим. Президент России не должен этим особо интересоваться.
Я бы мог предположить, что кто-то подумал так. У нас, мол, и так был исторический перебор с Путиным. Мы его везде ставили на первые места. Мы его считали самым видным. А теперь давайте его вообще уберем. Он деятель со знаком минус, условно говоря. Хотя он, конечно, с точки зрения Запада, не единственный деятель со знаком минус.
Давайте на этот раз не будем его вперед выносить и посмотрим, как это на него может или не может повлиять. Заденет это его или не заденет. Кто-то вдруг заинтересуется этим делом, будет какой-то резонанс…
Лично я бы игнорировал все эти рейтинги Time. По-моему, это не имеет абсолютно никакого смысла и никакого значения. Все рейтинги такого типа носят исключительно вкусовой характер.
Такие журналы, как Time, вообще не должны являться каким-то серьезным ориентиром».
Фото: kremlin.ru.
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