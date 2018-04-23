Глава Каширы рассказал Воробьеву об итогах развития муниципалитета в 2017 году 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Кашира Алексеем Спасским, сообщили в пресс‐службе руководителя региона.
В ходе беседы с губернатором Спасский рассказал о социально-экономическом развитии муниципалитета в минувшем году.
Речь на встрече шла и о планах работы на 2018 год.
В прошедшую субботу, 21 апреля, на общеобластной субботник пришли порядка миллиона жителей Подмосковья. Губернатор региона Андрей Воробьев поблагодарил организаторов акции и всех, кто принял участие в субботнике.