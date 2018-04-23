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Глава Каширы рассказал Воробьеву об итогах развития муниципалитета в 2017 году
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Глава Каширы рассказал Воробьеву об итогах развития муниципалитета в 2017 году 

360tv.ru 49 минут назад
Фото: 360tv.ru
Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Кашира Алексеем Спасским, сообщили в пресс‐службе руководителя региона.
В ходе беседы с губернатором Спасский рассказал о социально-экономическом развитии муниципалитета в минувшем году.
Речь на встрече шла и о планах работы на 2018 год.
В прошедшую субботу, 21 апреля, на общеобластной субботник пришли порядка миллиона жителей Подмосковья. Губернатор региона Андрей Воробьев поблагодарил организаторов акции и всех, кто принял участие в субботнике.
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