Глава Каширы рассказал Воробьеву об итогах развития муниципалитета в 2017 году

В ходе беседы с губернатором Спасский рассказал о социально-экономическом развитии муниципалитета в минувшем году.

Речь на встрече шла и о планах работы на 2018 год.

В прошедшую субботу, 21 апреля, на общеобластной субботник пришли порядка миллиона жителей Подмосковья. Губернатор региона Андрей Воробьев поблагодарил организаторов акции и всех, кто принял участие в субботнике.