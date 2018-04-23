Глава Каширы отчитался перед губернатором Подмосковья о социально-экономическом развитии города

В частности, Спасский рассказал Воробьеву о ходе реализации проекта по строительству роботизированного завода по производству сырокопченых колбас, объем инвестиций в который составит около 3 млрд руб.

После запуска на заводе будет создано 200 рабочих мест, она также позволит группе «Черкизово» обеспечить более 30% всех российских сырокопченых колбас.

Еще одним крупным проектом в Кашире станет запуск 4-й очереди тепличного комплекса «Агрокультура Групп», что позволит производить 21 тыс. тонн помидоров в год.

«В Кашире большое внимание уделяется созданию рабочих мест. Сегодня активно развивается и сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность. Очень надеюсь, что в ближайшее время мы откроем после модернизации мощное производство по переработке, изготовлению мясопродуктов группы «Черкизово»», — сказал Воробьев, открывая встречу.

Глава городского округа Кашира также рассказал о создании особой экономической зоны (ОЭЗ).

«Семь потенциальных резидентов заинтересованы в реализации своих проектов в особой экономической зоне, которая создается на территории городского округа Кашира. Будет создано 800 новых рабочих мест, объем инвестиций резидентов составит 5 млрд руб.», — сказал Спасский.