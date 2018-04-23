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Глава Каширы отчитался перед губернатором Подмосковья о социально-экономическом развитии города
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Глава Каширы отчитался перед губернатором Подмосковья о социально-экономическом развитии города 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Глава городского округа Кашира Алексей Спасский доложил главе Подмосковья Андрею Воробьеву о социально-экономическом развитии муниципалитета, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В частности, Спасский рассказал Воробьеву о ходе реализации проекта по строительству роботизированного завода по производству сырокопченых колбас, объем инвестиций в который составит около 3 млрд руб.
После запуска на заводе будет создано 200 рабочих мест, она также позволит группе «Черкизово» обеспечить более 30% всех российских сырокопченых колбас.
Еще одним крупным проектом в Кашире станет запуск 4-й очереди тепличного комплекса «Агрокультура Групп», что позволит производить 21 тыс. тонн помидоров в год.
«В Кашире большое внимание уделяется созданию рабочих мест. Сегодня активно развивается и сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность. Очень надеюсь, что в ближайшее время мы откроем после модернизации мощное производство по переработке, изготовлению мясопродуктов группы «Черкизово»», — сказал Воробьев, открывая встречу.
Глава городского округа Кашира также рассказал о создании особой экономической зоны (ОЭЗ).
«Семь потенциальных резидентов заинтересованы в реализации своих проектов в особой экономической зоне, которая создается на территории городского округа Кашира. Будет создано 800 новых рабочих мест, объем инвестиций резидентов составит 5 млрд руб.», — сказал Спасский.
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