Лепс: Я самый богатый артист России

Григорий Лепс с композицией «Я скучаю по нам прежним» выступил на концерте «Шансон года». А за кулисами Кремлевского дворца с артистом встретился корреспондент Dni.Ru

Увидеть столицу Соединенного Королевства Григорию Лепсу в ближайшее время не светит. Он хотя и прославился песней «Я уеду жить в Лондон», но поехать туда не может — находится в черном списке нежелательных персон. «Да и *** с ним!», — выругался певец на вопрос корреспондента Dni.Ru, не печалится ли он о попадании под западные санкции. А потом, подумав, добавил: «Лондон — красивый город, но меня туда не пускают. Так что пусть туда Тимати ездит — его, кажется, нет в списке нон-грата».

Рэпера Тимати Лепс вспомнил неслучайно — у них вместе записано несколько композиций. А на концерт «Шансон года» 55-летний Григорий и вовсе пришел в черной молодежной рэперской кепке, демонстрируя тем самым продвинутость и близость к молодежи.

Напомним, в 2016-м году артисту было отказано в посещении Великобритании. «Мои документы рассматривали сто двадцать дней и в итоге завернули без объяснения причин», — жаловался позднее артист. При этом у его дочери Евы проблем с получением визы на Туманный Альбион не было — она отправилась туда в компании подруг.

А тремя годами ранее музыканту было отказано во въезде в США — Лепс угодил в санкционный список Министерства финансов Америки. Российского артиста тогда обвинили в том, что он якобы причастен к некой преступной организации «Братский круг». Лепс тогда назвал все эти обвинения бредом и предложил американцам в таким случае «выкопать» и посадить великого Фрэнка Синатру, которого в свое время обвиняли в причастности к мафии.