Мэрия Ванкувера принесла официальные извинения за проводившуюся в прошлом дискриминационную политику в отношении этнических китайцев

Ванкувер , 23 апреля / Синьхуа / — Мэрия канадского Ванкувера в воскресенье публично принесла официальные извинения за дискриминацию этнических китайцев в прошлом.

Мэр города Грегор Робертсон выступил с официальными извинениями в местном Чайна-тауне. «Тень дискриминации до сих пор висит над канадцами китайского происхождения. Наш город обязан в первую очередь признать вред, который она нанесла, только это позволит нам идти вперед», — заявил он.

Канадский сенатор Юэнь Пау Ву назвал 22 апреля «очень важным днем для Ванкувера и всей Канады », выразив надежду, что все канадцы переосмыслят явление дискриминации в обществе и будут решительно с ним бороться.

Член Палаты общин Дженни Кван выразила надежду, что канадские извинения будет после церемонии претворены в конкретные действия.

В интервью Синьхуа врио генконсула КНР в Ванкувере Кун Вэйвэй назвал извинения мэрии Ванкувера разумным шагом, отметив, что китайские иммигранты внесли огромный вклад в развитие Канады, о чем свидетельствует множество исторических фактов.

Напомним, что по требованию китайцев, живущих в Канаде, городской совет Ванкувера в 2014 году начал исследовать дискриминационную политику в отношении китайцев, проводившуюся в 1886-1947 годах. В октябре 2017 года был представлен доклад, в котором мэрии предлагалось официально извиниться. Документ был одобрен в городском совете 1 ноября 2017 года.

В конце 19-го века множество китайцев участвовало в строительстве Канадской тихоокеанской железной дороги. Однако после его завершения в 1885 году канадское правительство приняло специальные правила, которые вводили подушный налог для ограничения въезда китайцев в Канаду. В 1923 году в Канаде начал действовать новый Закон о миграции китайцев, который полностью запретил въезд и натурализацию китайцев. Кроме того, в разных провинциях Канады также были разработаны правила, ограничивающие трудоустройство, доступ к образованию и продвижение по службе для китайцев. Эти нормативные акты были отменены лишь в 1947 году. —0—