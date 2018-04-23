Америка ведет себя как «гопник» — Петров

Поведение США напоминает поведение «гопника», но в какой-то момент этот «гопник» начал терять силу.

Ведущий программы «Задело» на телеканале «Звезда» Николай Петров объяснил, как Соединенным Штатам Америки удалось убедить европейские страны хранить золото в американском федеральном резерве. По словам эксперта, во время холодной войны Вашингтон активно распространял фейки о якобы возможном нападении со стороны СССР на Европу.

«Первоначально всем европейским странам и сателлиту Америки — члену НАТО Турции США предложили, мол, тут у вас под боком Советский Союз, который вот-вот якобы на вас нападет, поэтому давайте-ка ваше золотишко свезите к нам, оно будет у нас в безопасности. Потом СССР развалился, «угроза» исчезла, и тогда поведение Америки превратилось в поведение «гопника», который говорит: «Слушай, дай мне свою мобилу, она полежит у меня. Ты ее либо сломаешь или потеряешь, а у меня она будет в сохранности». Это поведение гопника. Но в какой-то момент этот «гопник» начал терять силу», — пояснил Петров в программе «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».

Ранее турецкая пресса сообщила, что из Федерального резерва США вывели свои золотые запасы Центробанк Турции, а также крупные частные турецкие банки. Всего в страну из-за границы вернулись 220 тонн золота.

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